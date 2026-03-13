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Avance Collection Juguera
Descontinuado
Asistencia técnica
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User Manual Philips Avance Collection Juicer - English (US)
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¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Cómo determino la velocidad adecuada para cada fruta?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Para qué sirve el separador de espuma de la licuadora de Philips?
La licuadora de Philips desprende un olor desagradable
La licuadora Philips vibra mucho
Mi licuadora de Philips funciona más despacio al usarla.
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado
Mi licuadora de Philips no funciona
¿Por qué la licuadora se detiene durante el uso?