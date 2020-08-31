Descontinuado
HR1871/10
1000 W
QuickClean
2,5 L, tubo XXL
Antigoteo
Gracias al innovador sistema de extracción de jugo con el tamiz invertido, esta licuadora extrae hasta un 10% más de jugo*. Y, según el tipo de fruta o verdura que desee licuar, puede extraer hasta 2,5 litros de jugo de una vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.
El orificio de entrada extragrande de 80 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.
Las 2 velocidades de la licuadora Philips permiten extraer gran parte de sus frutas y verduras favoritas; blandas y duras.
3.4
de 5
19
Opiniones
Manuel Payar
31/08/2020
España
Comprador verificado
Es fabuloso
La calificación es por su extracción del zumo en segundos y muy natural,,ya llevamos con ella mas de tres años y sigue como el primer dia,,,,,,,Solo una pega,,,,,Se nos rompió la jarra y no hay repuestos así que nos la vimos y deseamos para encontrar una que le viniese bien y no se encuentra y recurrimos a la del modelo 17855 es mas pequeña y la calzamos con una madera pera no se desparrama el zumo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Licuadora Avance Collection HR1871/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Licuadora Avance Collection HR1871/10
JL17
16/01/2018
España
Resultado magnifico
Producto con gran capacidad de exprimir los productos y obtener un zumo buenísimo. La limpieza tiene trabajo pero menos que otros productos similares. Se debe limpiar nada mas usarse para mayor facilidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/70 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/70 Licuadora
LeandroM
22/03/2015
España
Buena calidad de construcción y motor muy potente.
Llevo dos años con ella y estoy encantado. Materiales de buena calidad, no como otras en las que las trabas son plásticas y se rompen con mirarlas. El motor tiene mucha potencia, extrae bien el zumo y es bastante fácil de limpiar. Lo único que le falta es poder extraer algo de pulpa para coulis o salsas, sólo sirve para extraer zumo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/00 Licuadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/00 Licuadora
En comparación con la licuadora número uno HR1861 de Philips