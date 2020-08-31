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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Descontinuado

Avance CollectionJuguera

HR1871/10

3.4
| (19) Opiniones
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Esta licuadora extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. La limpieza nunca fue tan sencilla gracias a QuickClean y el innovador tamiz de limpieza rápida y el depósito de pulpa integrado.
Ver todos los beneficios

¡Extraiga un 10% más de jugo* y limpie en menos de un minuto!

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 L, tubo XXL

  • Antigoteo

Extraiga hasta 2,5 litros de jugo de una vez

Extraiga hasta 2,5 litros de jugo de una vez

Gracias al innovador sistema de extracción de jugo con el tamiz invertido, esta licuadora extrae hasta un 10% más de jugo*. Y, según el tipo de fruta o verdura que desee licuar, puede extraer hasta 2,5 litros de jugo de una vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

No es necesario cortar previamente gracias al orificio de entrada extragrande

No es necesario cortar previamente gracias al orificio de entrada extragrande

El orificio de entrada extragrande de 80 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.

2 velocidades para frutas y verduras blandas o duras

2 velocidades para frutas y verduras blandas o duras

Las 2 velocidades de la licuadora Philips permiten extraer gran parte de sus frutas y verduras favoritas; blandas y duras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

19

Opiniones

2

31/08/2020

España

España

Comprador verificado

Es fabuloso

La calificación es por su extracción del zumo en segundos y muy natural,,ya llevamos con ella mas de tres años y sigue como el primer dia,,,,,,,Solo una pega,,,,,Se nos rompió la jarra y no hay repuestos así que nos la vimos y deseamos para encontrar una que le viniese bien y no se encuentra y recurrimos a la del modelo 17855 es mas pequeña y la calzamos con una madera pera no se desparrama el zumo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Licuadora Avance Collection HR1871/10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Licuadora Avance Collection HR1871/10

16/01/2018

España

España

Resultado magnifico

Producto con gran capacidad de exprimir los productos y obtener un zumo buenísimo. La limpieza tiene trabajo pero menos que otros productos similares. Se debe limpiar nada mas usarse para mayor facilidad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/70 Licuadora

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Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/70 Licuadora

22/03/2015

España

España

Buena calidad de construcción y motor muy potente.

Llevo dos años con ella y estoy encantado. Materiales de buena calidad, no como otras en las que las trabas son plásticas y se rompen con mirarlas. El motor tiene mucha potencia, extrae bien el zumo y es bastante fácil de limpiar. Lo único que le falta es poder extraer algo de pulpa para coulis o salsas, sólo sirve para extraer zumo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/00 Licuadora

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Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1871/00 Licuadora

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora número uno HR1861 de Philips