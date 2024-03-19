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¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Para qué sirve el separador de espuma de la licuadora de Philips?
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Mi licuadora de Philips funciona más despacio al usarla.
El filtro de mi licuadora Philips está bloqueado
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