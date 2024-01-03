Descontinuado
700W
QuickClean
2 L, tubo XL
Puede preparar hasta 2 litros de jugo de una sola vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.
Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.
El orificio de entrada extragrande de 75 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.
4.1
de 5
15
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
Rub.
03/01/2024
Peru
buen producto
he tenido este modelo desde mas de 5 años y me funciona excelente no tengo quejas.
Ventajas
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
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02/08/2020
Argentina
Muy útil
Entra la fruta entera....es muy fácil hacerse los jugos en la mañana....muy rapida. Fácil de limpiar....apenas un cepillito en el filtro cónico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
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Camidlp
17/07/2020
Argentina
Excelente
La compre con miedo creyendo no iba a usarla mucho por el armado y lavado pero es muy simple, ahora tomo jugos todos los días!!
Ventajas
Todo sale riquísimo
Contras
Tengo cocina chica y ocupa un poco de espacio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
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