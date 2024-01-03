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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Descontinuado

Viva CollectionExtractor de jugo

HR1855/00

4.1
| (15) Opiniones | 86% ha recomendado este producto
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Este extractor de jugos de Philips extrae incluso más jugo de frutas y verduras. Se puede limpiar en 1 minuto gracias a la revolucionaria tecnología "QUICKClean". Disfrute de saludables jugos caseros todos los días.
Ver todos los beneficios

Prepare hasta 2 litros de jugo de una vez y de forma limpia

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 700W

  • QuickClean

  • 2 L, tubo XL

Exprima hasta 2 litros de jugo de una sola vez

Exprima hasta 2 litros de jugo de una sola vez

Puede preparar hasta 2 litros de jugo de una sola vez sin necesidad de vaciar el depósito de pulpa.

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W

Potente motor de 700 W para batir, mezclar y triturar de manera eficaz.

Orificio de entrada extragrande (75 mm)

Orificio de entrada extragrande (75 mm)

El orificio de entrada extragrande de 75 mm le permite exprimir incluso frutas y verduras de gran tamaño, como manzanas, zanahorias y remolachas, sin tener que cortarlas previamente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

15

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

03/01/2024

Peru

Peru

buen producto

he tenido este modelo desde mas de 5 años y me funciona excelente no tengo quejas.

Ventajas

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy útil

Entra la fruta entera....es muy fácil hacerse los jugos en la mañana....muy rapida. Fácil de limpiar....apenas un cepillito en el filtro cónico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

17/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente

La compre con miedo creyendo no iba a usarla mucho por el armado y lavado pero es muy simple, ahora tomo jugos todos los días!!

Ventajas

Todo sale riquísimo

Contras

Tengo cocina chica y ocupa un poco de espacio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/00 Juguera

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