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Daily Collection Extractor de jugo
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¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Cómo determino la velocidad adecuada para cada fruta?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
Sale espuma de mi batidora Philips
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
La licuadora de Philips desprende un olor desagradable
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