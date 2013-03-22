Descontinuado
HR1811/70
Jugo hecho en casa, fácilmente
Con este extractor de jugo podrá hacer fácilmente deliciosos jugos. Gracias a su diseño compacto, el almacenamiento nunca ha sido más fácil.
300 W
2 velocidades
Lavanda
Gracias a su diseño compacto, la juguera cabe perfectamente en la encimera de la cocina. Si necesita guardarla, ocupa un espacio mínimo.
Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.
Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 500 ml.
Opiniones