ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Jugo hecho en casa, fácilmente
  • Jugo hecho en casa, fácilmente

Descontinuado

Daily CollectionExtractor de jugo

HR1811/70

Jugo hecho en casa, fácilmente

Con este extractor de jugo podrá hacer fácilmente deliciosos jugos. Gracias a su diseño compacto, el almacenamiento nunca ha sido más fácil.

Ver todos los beneficios

Compacto, para un fácil almacenamiento

Jugo hecho en casa, fácilmente

  • 300 W

  • 2 velocidades

  • Lavanda

El diseño compacto reduce al mínimo el espacio de guardado

Gracias a su diseño compacto, la juguera cabe perfectamente en la encimera de la cocina. Si necesita guardarla, ocupa un espacio mínimo.

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 500 ml

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 500 ml

Prepare jugos sin interrupciones con el depósito de pulpa desmontable de 500 ml.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.