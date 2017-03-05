Descontinuado
Prepare fácilmente comidas caseras
Nunca antes había sido tan fácil preparar deliciosas tartas y pasteles caseros, así como pan para toda la familia. Esta batidora Philips de 400 W, con base y recipiente, hará el trabajo por usted, ya que permite preparar masas perfectas en unos minutos. Es un accesorio confiable para su cocina que le permite mezclar sin usar las manos.
400 W
Batidores de acero inoxidable
Acc. mezcl. ingr. dur., recip. gir. 3 L
Múltiples velocidades y función turbo para obtener resultados perfectos.
Potente motor de 400 W para una variedad de ingredientes.
4.3
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Framoral
05/03/2017
España
Es un producto genial para mi uso
Es de mucha utilidad para un uso casero, buena calidad y de fácil manejo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1565/40 Base de la amasadora
Sí, recomiendo este producto
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pacomar
14/03/2013
España
Otro PHILIPS en casa !!!
Cumplidas las espectativas. Un electrodomestico que no decepciona. Ya es de la familia junto a la TV (la 3ª), musica, aspirador, frigo y algo mas que hay por ahí.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Susimar58
07/11/2013
España
Es perfecto para lo que está diseñado
Cumple perfectamente con las expectativas que de él esperaba. Solo me gustaría comentar una cosa, por el peso de la cabeza de la máquina, hace que las varillas peguen demasiado en el fondo del vaso batidor, lo que origina un ruido añadido, además de que lo roza, lo que me hace pensar que con el uso, terminará rompiendose por este exceso de roce. Deberian pensar en una solución.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1565/40 Base de la amasadora
Sí, recomiendo este producto
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