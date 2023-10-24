Descontinuado
HR1364/00
Disfrute de excelentes comidas caseras en cuestión de segundos
La batidora de mano de Philips utiliza una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en cuestión de segundos. Preparar comidas caseras sanas y ricas nunca fue tan fácil.
600 W
Varilla de plástico
Picadora y accesorios
Para licuar los alimentos en segundos.
La batidora de varilla de Philips tiene un botón turbo muy potente para los ingredientes más duros.
La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.
2.8
de 5
12
Opiniones
Leandrongc
24/10/2023
Argentina
Exelente calidad y duración
La tengo hace mas de 10 años, recién este año se gasto el reten de la cuchilla para licuar (la mas larga). exelente maquina.
Ventajas
durabilidad, calidad de fabricación, potencia
Contras
la cuchilla de repuesto original si se consigue es cara
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer
Date of Use 2021-10-23
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2021-10-23
Pabloco89
25/06/2019
Argentina
Practico, potente y accesible
El producto como tal es bueno para tenerlo en la casa, para usarlo en un comercio no sé si funcionaría porque estaría todo el día en funcionamiento y no se si sea apropiado, podría incluir un batidor, lo haría más completo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer
Sí, recomiendo este producto
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AgostinaArgentina
27/01/2019
Argentina
Depiladora espectacular con varias alternativas mas de uso! Impecable
Hola Philips! La máquina es espectacular! He tenido varias depiladoras eléctricas pero sin dudas, esta es la menos indolora (quizas a quien por primera vez usa este metodo, o tras varias afeitadas vuelve al metodo este siente mayor dolor) pero por el contrario es muy sutil y ademas con el tiempo vas acostumbrandote ya que el pelo se debilita y vuelve mas fino Por otra parte son excelentes los cabezales intercambiables sobre todo aquellos para zonas sensibles. Otra cuestion a destacar de excelencia es el masajeador nivel dios que trae, muy bueno par aplicar algun gel frio relajante en piernas o zona que desees. Y para finalizar el cabezal excelente de recorte y afeitado es sin duda la mejor incorporacion que le hicieron a este modelo!! La use bajo la ducha con algo de miedo pero funciono genial! Seria ideal si tuviera mas potencia, pero sin dudas la hiiiper recomiendo es de lo mejor que hay en el mercado, me gusta ver mucha reseña y opiniones antes de comprar y sin dudas no me equivoque al comprarla! La tengo hace algo mas de un año y nunca me arrepentí de haberla comprado!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer