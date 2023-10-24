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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1364/00

2.8

| (12) Opiniones

Disfrute de excelentes comidas caseras en cuestión de segundos

La batidora de mano de Philips utiliza una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en cuestión de segundos. Preparar comidas caseras sanas y ricas nunca fue tan fácil.

Ver todos los beneficios

Licuadora con cuchillas doble acción

Disfrute de excelentes comidas caseras en cuestión de segundos

  • 600 W

  • Varilla de plástico

  • Picadora y accesorios

Potente motor de 600 vatios

Potente motor de 600 vatios

Para licuar los alimentos en segundos.

Para los ingredientes más duros

Para los ingredientes más duros

La batidora de varilla de Philips tiene un botón turbo muy potente para los ingredientes más duros.

Cuchilla de doble acción

Cuchilla de doble acción

La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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2.8

de 5

12

Opiniones

2

24/10/2023

Argentina

Argentina

Exelente calidad y duración

La tengo hace mas de 10 años, recién este año se gasto el reten de la cuchilla para licuar (la mas larga). exelente maquina.

Ventajas

durabilidad, calidad de fabricación, potencia

Contras

la cuchilla de repuesto original si se consigue es cara

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

Date of Use 2021-10-23

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

Date of Use 2021-10-23

25/06/2019

Argentina

Argentina

Practico, potente y accesible

El producto como tal es bueno para tenerlo en la casa, para usarlo en un comercio no sé si funcionaría porque estaría todo el día en funcionamiento y no se si sea apropiado, podría incluir un batidor, lo haría más completo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

27/01/2019

Argentina

Argentina

Depiladora espectacular con varias alternativas mas de uso! Impecable

Hola Philips! La máquina es espectacular! He tenido varias depiladoras eléctricas pero sin dudas, esta es la menos indolora (quizas a quien por primera vez usa este metodo, o tras varias afeitadas vuelve al metodo este siente mayor dolor) pero por el contrario es muy sutil y ademas con el tiempo vas acostumbrandote ya que el pelo se debilita y vuelve mas fino Por otra parte son excelentes los cabezales intercambiables sobre todo aquellos para zonas sensibles. Otra cuestion a destacar de excelencia es el masajeador nivel dios que trae, muy bueno par aplicar algun gel frio relajante en piernas o zona que desees. Y para finalizar el cabezal excelente de recorte y afeitado es sin duda la mejor incorporacion que le hicieron a este modelo!! La use bajo la ducha con algo de miedo pero funciono genial! Seria ideal si tuviera mas potencia, pero sin dudas la hiiiper recomiendo es de lo mejor que hay en el mercado, me gusta ver mucha reseña y opiniones antes de comprar y sin dudas no me equivoque al comprarla! La tengo hace algo mas de un año y nunca me arrepentí de haberla comprado!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1364/00 Mixer

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