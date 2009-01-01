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  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
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  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras
  • Afeitado cómodo y al ras

Descontinuado

7000 SeriesAfeitadora eléctrica

HQ7320/17

Afeitado cómodo y al ras
Esta afeitadora completamente lavable puede enjuagarse bajo el agua después de cada uso. Disfruta de un afeitado cómodo y al ras todos los días.
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La marca número uno en afeitado eléctrico del mundo1

Afeita incluso los vellos más cortos

Afeitado cómodo y al ras

  • Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 