Descontinuado
HQ7320/17
Sistema de corte de precisión
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.
Opiniones
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen minorista, por definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.