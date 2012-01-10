Descontinuado
CloseCut
Se adapta a la serie HQ900
Se adapta a HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
Las cuchillas CloseCut se han diseñado con precisión para ofrecerte siempre un afeitado rápido y al ras. Las duraderas cuchillas autoafilables no se desgastan para garantizar que la afeitada se mantenga rápida y eficaz.
4.5
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
10/01/2012
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
guillermo
11/05/2015
Chile
con un buen cuidado su rendimiento es exelente
he usado el modelo hq6940 por 3 años ahora solo compraré el repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
27/08/2020
Argentina
Experiencias en las afaitadas ( Rasuradas)
Me rasuro con maquina eléctrica y siempre marca Philips, desde los 20 años y hoy estoy tocando los 80 . . un cuñado mio cuando lo conocí me la presto para que la probara y cuando mis hijos comenzaron a rasurarse lo hicieron con mi maquina y fuimos y compramos para ellos. Hasta el día de hoy siguen Usando nuevas pero Philips. .
Ventajas
A mi en lo personal y a mis hijos, nos resulta excelente, yo me rasuro todos los días sin ningún problema.
Contras
desde luego que no es como una navaja, que no te deja nada, esta pasas la mano y sentís una leve pelusa que queda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado