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Hervidor

Descontinuado

Asistencia técnica

Hervidor

HD9305/20

Hervidor

Descontinuado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9305/20 - English (US)

  • PDF archivo, 283.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Kettle - English (US)

  • PDF archivo, 879.7 kB
  • 11 March 2024

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