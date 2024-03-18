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Hervidor
Descontinuado
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HD9305/20
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EU Declaration of conformity Philips Kettle HD9305/20 - English (US)
User Manual Philips Kettle - English (US)
Todas (4)
¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
La hervidora Philips se queda en la posición de encendido
Mi hervidora Philips hierve y se detiene
Mi hervidora Philips no se enciende
La hervidora Philips tiene pequeñas manchas dentro
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