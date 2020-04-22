Descontinuado
Diseñado para durar
El hervidor eléctrico de metal HD9305 está fabricado con acero inoxidable resistente al óxido y se diseñó en Reino Unido. Es seguro y altamente duradero.
1,5 litros
2200 W
Metal cepillado
La pava de metal duradero y elegante está hecha de acero inoxidable a prueba de óxido y es de larga duración.
Control de pava diseñado en el Reino Unido, seguro y confiable.
El elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Bea1985
22/04/2020
España
Empleado de Philips
Rápida, potente y perfecta en el día a día
[Employee of philipsglobal] Este hervidor es perfecto para tenerlo en tu encimera en el día a día ya que es pequeña y no ocupa espacio. Tiene la capacidad optima para el te y café, pero también para pre-calentar el agua a la hora de cocinar. Lo recomiendo 100%.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor
Tauro
13/05/2019
España
Es buenisimo
Calienta el agua en unos instantes,es silencioso,las paredes externas son aislantes-no te quemas si lo tocas y la calidad de materiales es excelente pero lo que mas me ha sorprendido es la rapidez en calentar,es instantáneo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor
CMAle
10/04/2016
España
Ideal para la encimera al ocupar poco espacio
En conjunto con la tostadora de la misma gama esta genial para ocupar poco espacio. El diseño metalizado combina perfectamente con electrodomésticos de acero inoxidable. Es minimalista pero, se echa en falta una luz o piloto de encendido para saber cuando esta funcionando.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor