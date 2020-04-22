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Descontinuado

Hervidor

HD9305/20

4.7

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Diseñado para durar

El hervidor eléctrico de metal HD9305 está fabricado con acero inoxidable resistente al óxido y se diseñó en Reino Unido. Es seguro y altamente duradero.

Ver todos los beneficios

Acero inoxidable resistente al óxido

Diseñado para durar

  • 1,5 litros

  • 2200 W

  • Metal cepillado

Fabricada con acero inoxidable a prueba de óxido, seguro y duradero

Fabricada con acero inoxidable a prueba de óxido, seguro y duradero

La pava de metal duradero y elegante está hecha de acero inoxidable a prueba de óxido y es de larga duración.

Control de pava diseñado en el Reino Unido, seguro y confiable

Control de pava diseñado en el Reino Unido, seguro y confiable

Control de pava diseñado en el Reino Unido, seguro y confiable.

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

El elemento oculto de acero inoxidable garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Rápida, potente y perfecta en el día a día

[Employee of philipsglobal] Este hervidor es perfecto para tenerlo en tu encimera en el día a día ya que es pequeña y no ocupa espacio. Tiene la capacidad optima para el te y café, pero también para pre-calentar el agua a la hora de cocinar. Lo recomiendo 100%.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor

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13/05/2019

España

España

Es buenisimo

Calienta el agua en unos instantes,es silencioso,las paredes externas son aislantes-no te quemas si lo tocas y la calidad de materiales es excelente pero lo que mas me ha sorprendido es la rapidez en calentar,es instantáneo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HD9305/20 Hervidor

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10/04/2016

España

España

Ideal para la encimera al ocupar poco espacio

En conjunto con la tostadora de la misma gama esta genial para ocupar poco espacio. El diseño metalizado combina perfectamente con electrodomésticos de acero inoxidable. Es minimalista pero, se echa en falta una luz o piloto de encendido para saber cuando esta funcionando.

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