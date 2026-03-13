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Daily Collection Hervidor
Descontinuado
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HD9300/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
Todas (5)
¿Puedo usar mi hervidora Philips sin el filtro antical?
Además de agua, ¿puedo calentar otros líquidos en la hervidora?
¿Qué ocurre si enciendo la hervidora Philips sin agua?
¿Qué son los puntos blancos que aparecen en la parte inferior de la hervidora Philips?
¿Cómo limpio el filtro antical de mi hervidora Philips?
Sale agua de la boquilla de mi hervidora Philips
Hay agua o condensación en la base de mi hervidora Philips
Mi hervidora Philips tarda mucho en hervir el agua
La hervidora Philips se queda en la posición de encendido
Mi hervidora Philips hierve y se detiene
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