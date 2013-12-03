Descontinuado
Hervimiento rápido y fácil
Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.
1,6 L, 2.400 W
Indicador de nivel de agua
Blanco y beige
Tapa con bisagra
La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.
Indicadores de nivel de agua en ambos lados del hervidor eléctrico Philips para zurdos y diestros.
Se puede enrollar el cable en la base para que el hervidor sea más fácil de ubicar en la cocina.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
rober
03/12/2013
España
Imprescindible !!
lo recomiendo a todo el mundo que quiera prepararse un té o alguna infusion en cualquier momento del dia, calienta el agua en un momento y es muy intuitivo. En el trabajo tenemos 5
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor