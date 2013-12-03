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  • Hervimiento rápido y fácil
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Descontinuado

Daily CollectionHervidor

HD9300/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Hervimiento rápido y fácil

Gracias al elemento térmico plano, el hervidor hierve el agua rápidamente y es fácil de limpiar. El filtro antisarro lavable le proporciona agua limpia para realzar la pureza de sus bebidas.

Ver todos los beneficios

Potente hervidor, elemento térmico fácil de limpiar

Hervimiento rápido y fácil

  • 1,6 L, 2.400 W

  • Indicador de nivel de agua

  • Blanco y beige

  • Tapa con bisagra

Tapa y boquilla de llenado fácil

Tapa y boquilla de llenado fácil

La pava puede llenarse a través de la boquilla o abriendo la tapa con bisagra.

Indicadores de nivel de agua fáciles de leer en ambos lados

Indicadores de nivel de agua fáciles de leer en ambos lados

Indicadores de nivel de agua en ambos lados del hervidor eléctrico Philips para zurdos y diestros.

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente

Se puede enrollar el cable en la base para que el hervidor sea más fácil de ubicar en la cocina.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/12/2013

España

España

Imprescindible !!

lo recomiendo a todo el mundo que quiera prepararse un té o alguna infusion en cualquier momento del dia, calienta el agua en un momento y es muy intuitivo. En el trabajo tenemos 5

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD9300/00 Hervidor

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