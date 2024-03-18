Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Daily Collection Vaporera
Descontinuado
Asistencia técnica
HD9126/00
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Steamer HD9126/00 - English (US)
Quick start guide Philips Daily Collection Steamer
Todas (4)
¿Tiene la vaporera de Philips protección contra el hervido sin agua?
¿Cómo puedo utilizar el potenciador del sabor de la vaporera de Philips?
¿Qué puedo cocinar al vapor en la vaporera de Philips?
¿Cómo puedo preparar alimentos que requieren diferentes tiempos de cocción al vapor?