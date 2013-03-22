El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.