Descontinuado
HD9126/00
9 L, 900 W
Temporizador manual
Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz
Plástico, negro
El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.
Opiniones