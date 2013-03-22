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  • El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor
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Descontinuado

Daily CollectionVaporera

HD9126/00

El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor
Cocine al vapor con la configuración adecuada para cada comida.
Ver todos los beneficios

Con infusor de aroma

El sabor puro de los alimentos cocidos al vapor

  • 9 L, 900 W

  • Temporizador manual

  • Infusor de aroma, recip. p/ sopa/arroz

  • Plástico, negro

El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El infusor de aroma realza el sabor con deliciosas hierbas y especias

El exclusivo infusor de aroma de la vaporera Philips agrega el exquisito aroma de las hierbas y especias, y brinda incluso más sabor a los alimentos al vapor. Solo agregue sus hierbas y especias preferidas en el potenciador y deje que el vapor se encargue del resto. El calor del vapor libera el delicado aroma de las hierbas y las especias y lo incorpora en los alimentos para obtener sabores exquisitos.

La saludable cocción al vapor conserva los nutrientes de los alimentos

La saludable cocción al vapor conserva los nutrientes de los alimentos

Temporizador de ajuste de comidas para pescado, verduras, arroz y mucho más

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