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Daily Collection Tostador
Descontinuado
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HD4825/90
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD4825/90 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Todas (2)
¿Puedo calentar bollos o croissants con mi tostador Philips?
¿Qué intensidad de tostado debo utilizar en el tostador Philips?
No puedo sacar el pan de mi tostador Philips
El pan se queda atascado en el tostador Philips
Mis tostador Philips no se enciende
La palanca de mi tostador Philips no se mantiene bajada
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