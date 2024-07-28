Descontinuado
Metálico
Compacta
Placa de calentamiento extendido para un tostado más uniforme de las tostadas.
Descongelar y tostar pan congelado.
Control de tostado ajustable para cada preferencia.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
JCLG
28/07/2024
Peru
Producto resistente, eficiente, económico al usar.
Excelente producto. Fácil de usar. Económico y sobretodo de alta durabilidad (lo cual no es muy conveniente para Phillips).
Ventajas
Durabilidad, economía, eficacia, resistencia a oxidación.
Contras
Nada. Salvo que otros ya no lo puedan emplear.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora
Sofibs
26/06/2020
Chile
Excelente tostador
Me gusta, es facil de usar y rapido de tostar! lo tengo hace varios meses y nunca me ha fallado..
Ventajas
todooo, amo la marca :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora
JOGO
06/02/2016
Peru
Comprador verificado
Tostador HD4825/90 - Funcional
Es un producto que cumple con su función correctamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora