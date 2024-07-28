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  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
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  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada
  • Tostada perfecta, fresca o congelada

Descontinuado

Daily CollectionTostador

HD4825/90

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Tostada perfecta, fresca o congelada
Disfruta de una gran tostada con este tostador compacto sin que importe si el pan es fresco o congelado. Incluye una plataforma de calentamiento para hacer más tostadas, para descongelar y tostar pan recién sacado del congelador, y control de tostado según se prefiera.
Ver todos los beneficios

Diseño metálico y compacto

Tostada perfecta, fresca o congelada

  • Metálico

  • Compacta

Placa de calentamiento extendido

Placa de calentamiento extendido para un tostado más uniforme de las tostadas.

Descongelar y tostar pan congelado

Descongelar y tostar pan congelado

Descongelar y tostar pan congelado.

Control de tostado ajustable para cada preferencia

Control de tostado ajustable para cada preferencia

Control de tostado ajustable para cada preferencia.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/07/2024

Peru

Peru

Producto resistente, eficiente, económico al usar.

Excelente producto. Fácil de usar. Económico y sobretodo de alta durabilidad (lo cual no es muy conveniente para Phillips).

Ventajas

Durabilidad, economía, eficacia, resistencia a oxidación.

Contras

Nada. Salvo que otros ya no lo puedan emplear.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

26/06/2020

Chile

Chile

Excelente tostador

Me gusta, es facil de usar y rapido de tostar! lo tengo hace varios meses y nunca me ha fallado..

Ventajas

todooo, amo la marca :)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

06/02/2016

Peru

Peru

Comprador verificado

Tostador HD4825/90 - Funcional

Es un producto que cumple con su función correctamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HD4825/90 Tostadora

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