Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Recortador de Cabello
Todas las series
Hairclipper series 5000 Cortadora de cabello lavable
Descontinuado
Asistencia técnica
HC5630/15
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Data Act Document
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (10)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
Hairclipper series 5000& 7000Cortador
Hair Clipper 5000/7000Peine-guía para vello de 2 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Peine-guía recortador ajustable para vello 3-15 mm
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
El pelo se queda enredado en el cortapelos Philips
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.