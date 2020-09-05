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  • Corte de cabello uniforme y rápido
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Descontinuado

Hairclipper series 5000Cortadora de cabello lavable

HC5630/15

4.6
| (264) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Corte de cabello uniforme y rápido
Obtén un corte de cabello uniforme gracias a las tecnologías DualCut y Trim-n-Flow Pro. El nuevo diseño del peine recortador evita que el cabello de cualquier longitud se atasque en él para que puedas darle un acabado a tu diseño de una sola pasada.
Ver todos los beneficios

El cabello cortado cae para conseguir cortes dos veces más rápidos*

Corte de cabello uniforme y rápido

  • Tecnología Trim-n-Flow PRO

  • 28 posiciones de longitud (0.5-28 mm)

  • 90 min. de uso sin cable/1 h. de carga

  • Totalmente lavable

El cabello cortado cae para conseguir cortes dos veces más rápidos*

El cabello cortado cae para conseguir cortes dos veces más rápidos*

El innovador diseño del peine permite que el cabello cortado caiga para despejar las cuchillas durante el uso, lo que evita que los cabellos más largos se atasquen en el peine. Así podrás darle un acabado a tu diseño sin interrupciones.

Máxima precisión con las cuchillas dobles

Máxima precisión con las cuchillas dobles

La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.

Se adapta a diferentes ajustes de longitud

Se adapta a diferentes ajustes de longitud

Corta tu cabello a la longitud exacta que deseas con 2 peines recortadores ajustables que cortan entre 3 mm y 28 mm con incrementos de 1 mm: 1 peine recortador para barba incipiente de 2 mm, o bien puedes extraer el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

264

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

05/09/2020

Peru

Peru

Muy practico y completo

Facil de usar y sin cable, haciendo el corte mas practico y manejable. Cuenta con peine, tijera y capa. Estuche para guardar de tapa dura asegura que el equipo no se dañe.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de cabello lavable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de cabello lavable

14/04/2026

España

España

Cumple su cometido al 200%

La tengo desde hace más de 5 años, la batería dura como el primer día. Me rapo la cabeza cada semana desde que la adquirí. Y funciona como el primer día. 100% recomendable.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable

04/01/2024

España

España

Maquina cortapelos

Corta muy bien el pelo, para quitar los pelos no hay nada más que meter bajo el agua. Muy practica

Ventajas

Su sencillez

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5650/15 Cortapelos lavable

Sí, recomiendo este producto

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