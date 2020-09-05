Descontinuado
Tecnología Trim-n-Flow PRO
28 posiciones de longitud (0.5-28 mm)
90 min. de uso sin cable/1 h. de carga
Totalmente lavable
El innovador diseño del peine permite que el cabello cortado caiga para despejar las cuchillas durante el uso, lo que evita que los cabellos más largos se atasquen en el peine. Así podrás darle un acabado a tu diseño sin interrupciones.
La cortadora de cabello Philips 3000 cuenta con la tecnología avanzada DualCut para una máxima precisión. Viene con cuchillas dobles y está diseñada para mantenerse tan afilada como el primer día.
Corta tu cabello a la longitud exacta que deseas con 2 peines recortadores ajustables que cortan entre 3 mm y 28 mm con incrementos de 1 mm: 1 peine recortador para barba incipiente de 2 mm, o bien puedes extraer el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.
4.6
de 5
264
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
05/09/2020
Peru
Muy practico y completo
Facil de usar y sin cable, haciendo el corte mas practico y manejable. Cuenta con peine, tijera y capa. Estuche para guardar de tapa dura asegura que el equipo no se dañe.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de cabello lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 HC7650/15 Cortadora de cabello lavable
ERRRMANOLIN85
14/04/2026
España
Cumple su cometido al 200%
La tengo desde hace más de 5 años, la batería dura como el primer día. Me rapo la cabeza cada semana desde que la adquirí. Y funciona como el primer día. 100% recomendable.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5630/15 Cortapelos lavable
04/01/2024
España
Maquina cortapelos
Corta muy bien el pelo, para quitar los pelos no hay nada más que meter bajo el agua. Muy practica
Ventajas
Su sencillez
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5650/15 Cortapelos lavable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5650/15 Cortapelos lavable
Comparado con el modelo anterior de Philips
Limpiar solo con agua