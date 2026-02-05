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Recortador de Cabello
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Hairclipper series 3000 Cortadora de pelo
Descontinuado
Asistencia técnica
HC3525/15
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¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Hairclipper, MultigroomPeine recortador ajustable para vello de 1-23 mm
HairclipperCortador
ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
El pelo se queda enredado en el cortapelos Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
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