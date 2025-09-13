Descontinuado
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable
13 Ajustes de largo
45 minutos de uso sin cable/8 horas de carga
Un dispositivo en el que siempre puede confiar para lograr un estilo excelente. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería del uso excesivo, lo que prolonga eficazmente la vida útil de la cortadora.
Personalice la longitud del pelo con precisión y facilidad. Elija entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm en incrementos de 2 mm. Para un recorte más al ras, simplemente retire el peine-guía para obtener un corte preciso de 0,5 mm.
Verse bien nunca ha sido tan fácil. Nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables que son increíblemente duraderas, lo que garantiza un grooming preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.
4.2
de 5
120
Opiniones
83%
ha recomendado este producto
Philips 3000
13/09/2025
España
Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
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Tito1964
31/05/2023
España
Comprador verificado
Calidad siempre...
Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...
Ventajas
Sin cable, batería fuerte...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
fmapa
13/04/2022
España
Comprador verificado
Lo esperado de la marca
Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos