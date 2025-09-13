ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme
  • Corte de pelo rápido y uniforme

Descontinuado

Hairclipper series 3000Cortadora de pelo

HC3525/15

4.2
| (120) Opiniones | 83% ha recomendado este producto
Corte de pelo rápido y uniforme
El cortapelos 3000 de Philips le ofrece un corte de pelo rápido y parejo. Los 13 ajustes de longitud y las tecnologías Trim-and-Flow y DualCut del dispositivo le permiten lograr rápidamente un acabado uniforme.
Ver todos los beneficios

Recorte de pelo más rápido sin obstrucciones

Corte de pelo rápido y uniforme

  • Cuchillas autoafilables de acero inoxidable

  • 13 Ajustes de largo

  • 45 minutos de uso sin cable/8 horas de carga

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Desbloquee una mayor duración de la batería mediante el diseño optimizado de DuraPower

Un dispositivo en el que siempre puede confiar para lograr un estilo excelente. La tecnología DuraPower protege el motor y la batería del uso excesivo, lo que prolonga eficazmente la vida útil de la cortadora.

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Ajuste fácilmente la longitud del pelo de 0,5 mm a 23 mm

Personalice la longitud del pelo con precisión y facilidad. Elija entre 12 ajustes de 1 mm a 23 mm en incrementos de 2 mm. Para un recorte más al ras, simplemente retire el peine-guía para obtener un corte preciso de 0,5 mm.

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Cuchillas de acero autoafilables, no requieren lubricación

Verse bien nunca ha sido tan fácil. Nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables que son increíblemente duraderas, lo que garantiza un grooming preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encontrar una pieza de repuesto o un accesorio

Vaya a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

120

Opiniones

83%

ha recomendado este producto

13/09/2025

España

España

Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos

31/05/2023

España

España

Comprador verificado

Calidad siempre...

Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...

Ventajas

Sin cable, batería fuerte...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

13/04/2022

España

España

Comprador verificado

Lo esperado de la marca

Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.