Descontinuado
1500 W
Percha ajustable
El potente vapor continuo se transmite a través de las boquillas, lo que le permite eliminar las arrugas en unas pocas pasadas.
El cabezal ergonómico especial de la plancha de vapor tiene una placa de vapor extragrande que lo ayuda a obtener resultados rápidamente.
Soporte regulable integrado para colgar sus prendas mientras utiliza el vaporizador. Es plegable para un fácil almacenamiento.
Premios
4.1
de 5
19
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
IVETG97
30/01/2019
Chile
ME ENCANTA ESTE PRODUCTO BUENISISMO
buenisima te cambia la vida la tengo hace mas de un año HE TENIDO OTRAS Y NO TIENEN EL MISMO RESULTADO Y DURACIÓN. EXCELENTE EN ROPA DELICADA POLERAS DEPORTIVAS Y BLUSAS FINAS NO TE QUEMA LA ROPA Y TE LA DEJA COMO NUEVA DE VERDAD BUENA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Hendrix
03/11/2017
Chile
Producto Óptimo
[Employee of philipsglobal] Excelente para el planchado de telas delicadas! Se puede usar para el planchado de cortinas, sin necesidad de descolgar y quedan impecables, también se puede usar para abrigos, sábanas y mantas. Todo sin necesidad de ir a la tintorería!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Dani
22/09/2017
Chile
Excelente!
[Employee of philipsglobal] Una maravilla!! Lavé mis cortinas, las colgué y les pasé la plancha, quedaron impecable y con un aroma de esterilizadas. Siempre mandaba a lavar los abrigos al lavaseco, ahora me atrevi a lavarlos en lavado delicado en la lavadora (para que no se deformaran) y luego los sequé en la secadora con función de baja temperatura, al sacarlos los planché y quedaron perfectos como recién salidos de la lavandería. Recomiendo este producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC501/20 Vaporizador de ropa