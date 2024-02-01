1800 W, 35 g/min
Placa de vapor un 40 % más grande*
Entrada de agua un 80 % más grande*
2 ajustes de vapor
El vaporizador EasyTouch es un 20 % más potente* en comparación con los modelos anteriores, con 35 g/min de potente vapor continuo concentrado a través de las boquillas, lo que permite eliminar las arrugas con solo unas pocas pasadas
Establezca el nivel de vapor que prefiera para obtener resultados óptimos en diferentes telas. Utilice vapor bajo para telas más delgadas y un ajuste más potente para telas más gruesas y abrigos.
Diseño compacto para un fácil almacenamiento.
Premios
5.0
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Jp1995*
01/02/2024
Argentina
Uso práctico
Muy contento con este producto. Fácil de usar y tira un buen vapor, para lograr un excelente planchado. Facil de guardar y muy práctico.
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Brian leonel
29/01/2024
Argentina
Empleado de Philips
Funcion muy practica
[Employee of philipsglobal] Muy bueno productos, funciona perfecto y además en menos de 10 minutos la ropa queda perfecta
Ventajas
Su utilidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Valkrian
29/01/2024
Argentina
Excelente para prendas delicadas
Fácil de usar y es especial para prendas de lino y sábanas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Easy Touch GC484/40 Vaporizador con soporte
Comparado con GC509
Probado por un instituto externo para los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 con 1 minuto de vaporización (Norma técnica de desinfección 2002-2.1.5)