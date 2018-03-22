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Descontinuado

Azur Performer PlusPlancha de vapor

GC4527/00

4.9
| (23) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Más rápida*, más fácil y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer Plus combina rendimiento potente y facilidad de uso. El depósito de cal integrado elimina la cal de forma efectiva para un rendimiento duradero del vapor, e incluye un control del vapor automático y una suela T-ionicGlide.
Ver todos los beneficios

Limpieza de cal más eficaz con el depósito de cal

Más rápida*, más fácil y más inteligente

  • Vapor: 50 g/min, golpe de vapor: 220 g

  • Suela T-ionicGlide

  • Apagado de seguridad + antisarro

  • 2600 watts

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 50 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 50 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Control de vapor automático para seleccionar la cantidad de vapor adecuada para cada prenda

Control de vapor automático para seleccionar la cantidad de vapor adecuada para cada prenda

El control de vapor automático elimina la preocupación de seleccionar la cantidad de vapor que necesita. Solo seleccione la temperatura de las prendas que va a planchar y listo.

Punta de precisión triple para un control y una visibilidad óptimos

Punta de precisión triple para un control y una visibilidad óptimos

La punta fina de la plancha Philips Azur Performer es precisa de 3 maneras: tiene una punta bien definida, una ranura para botones y un diseño elegante de la boquilla. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, como alrededor de los botones o entre los pliegues.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.9

de 5

23

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/03/2018

Chile

Chile

Buenísima y rápida

Fácil en el planchado, se regula bien según las prendas y al momento de utilizarla todo queda perfecto claro también con un buen detergente que apoye. Pero es perfecta para las que somos mamás y tenemos mucha ropa de bebé. Recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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10/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy bueno .

Las funciones son maravillosas Es fácil de usar y limpiar La recomiendo a todos mis familiares y amigos

Ventajas

El apagado automático si se olvida enchufado

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor

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02/08/2020

Argentina

Argentina

espectacular

Es una plancha maravillosa , liviana, con el cable del largo necesario y q gira según las necesidades. Además su vapor es parejo y abundante. Plancha todo tipo de prendas sin dejar arrugas , fácilmente y sin estropear las mismas. Sencillamente no la cambiaría por nada

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4527/00 Plancha de vapor

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Avisos legales

  1. En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips