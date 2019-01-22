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Descontinuado

Azur Performer PlusPlancha de vapor

GC4516/40

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Más rápida*, más fácil y más inteligente
La plancha de vapor Philips Azur Performer Plus combina rendimiento potente y facilidad de uso. El depósito de cal integrado elimina la cal de forma efectiva para un rendimiento duradero del vapor, e incluye control del vapor automático y una suela SteamGlide Plus.
Ver todos los beneficios

Limpieza de cal más eficaz con el depósito de cal

Más rápida*, más fácil y más inteligente

  • Vapor: 45g/min, golpe de vapor: 190g

  • Suela SteamGlide Plus

  • Antisarro

  • 2400 watts

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

2400 W para un calentamiento rápido de la plancha

La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.

Salida de vapor de hasta 45 g/min para eliminar mejor las arrugas

Salida de vapor de hasta 45 g/min para eliminar mejor las arrugas

La salida continua de vapor de hasta 45 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Base SteamGlide Plus: nuestro mejor deslizamiento y un planchado más rápido

Base SteamGlide Plus: nuestro mejor deslizamiento y un planchado más rápido

Nuestra base SteamGlide Plus ayuda a planchar con un mejor deslizamiento. Las rejillas de ventilación cuidadosamente diseñadas aseguran una distribución de vapor equilibrada.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

22/01/2019

Argentina

Argentina

Planchado de excelente calidad

Es muy fácil de usar y quita las arrugas inmediatamente con el uso del vapor. Lindo diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4516/40 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4516/40 Steam iron

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Avisos legales

  1. En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips