Descontinuado
Vapor: 45g/min, golpe de vapor: 190g
Suela SteamGlide Plus
Antisarro
2400 watts
La plancha de vapor Azur Performer Plus de 2400 W se calienta rápidamente y ofrece un rendimiento potente para obtener resultados de planchado óptimos.
La salida continua de vapor de hasta 45 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Nuestra base SteamGlide Plus ayuda a planchar con un mejor deslizamiento. Las rejillas de ventilación cuidadosamente diseñadas aseguran una distribución de vapor equilibrada.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Pirigalla
22/01/2019
Argentina
Planchado de excelente calidad
Es muy fácil de usar y quita las arrugas inmediatamente con el uso del vapor. Lindo diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4516/40 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur Performer Plus GC4516/40 Steam iron
En comparación con una plancha de vapor estándar de 2200 W de Philips