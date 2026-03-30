ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
  • Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura

Descontinuado

PerfectCarePlancha de vapor

GC3920/20

1 premio

Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura
Ahora puede planchar desde jeans hasta seda en una pasada con la tecnología OptimalTEMP, la cual brinda la combinación perfecta de calor y vapor, a fin de quitar las arrugas sin el riesgo de marcas de quemaduras o lustro.
Ver todos los beneficios

Completamente segura, incluso en telas delicadas

Uso más sencillo y rápido sin ajustes de temperatura

  • 2500 W

  • 45 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 180 g

  • Base SteamGlide Plus

Tecnología OptimalTEMP, no se requieren ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP, no se requieren ajustes de temperatura

Planche cualquier tipo de tela, desde seda hasta jeans, sin tener que ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesita cambiar la posición ni la configuración. Por lo tanto, olvídese de clasificar la ropa antes del planchado, o de esperar que la plancha se caliente y se enfríe. Podrá planchar cualquier tela, en cualquier momento.

Uso seguro en las prendas que se pueden planchar, sin quemaduras, garantizado

Uso seguro en las prendas que se pueden planchar, sin quemaduras, garantizado

Gracias a la tecnología OptimalTEMP, nos aseguramos de que esta plancha jamás quemará las telas planchables. Incluso puede dejarla boca abajo sobre la ropa o tabla de planchar. Garantizamos que no causará quemaduras ni lustro.

2500 W para un calentamiento rápido

2500 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.