Tecnología OptimalTEMP, no se requieren ajustes de temperatura

Planche cualquier tipo de tela, desde seda hasta jeans, sin tener que ajustar la temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no necesita cambiar la posición ni la configuración. Por lo tanto, olvídese de clasificar la ropa antes del planchado, o de esperar que la plancha se caliente y se enfríe. Podrá planchar cualquier tela, en cualquier momento.