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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
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Descontinuado

EcoCarePlancha de vapor

GC3720/02

4

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Máxima potencia de vapor, 25%* menos consumo de energía.

La innovadora función de esta plancha a vapor de Philips le garantiza un 100% de potencia de vapor para eliminar bien las arrugas. Al mismo tiempo, ahorra un 25%* de energía automáticamente porque reduce el exceso de vapor. El 30% del plástico y aluminio de la plancha es reciclado.

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con ahorro automático de energía y 30% de material reciclado

Máxima potencia de vapor, 25%* menos consumo de energía.

  • 2400 W

  • Supervapor de 130 g

  • ECO

Golpe de vapor de 130 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción evita la acumulación de sarro

El sistema antisarro de doble acción de la plancha a vapor de Philips evita la acumulación de sarro mediante pastillas antisarro y la función de limpieza de sarro fácil de usar.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo de la plancha a vapor de Philips le permite planchar telas delicadas a bajas temperaturas sin tener que preocuparse por las manchas causadas por las gotas de agua.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
2
1

06/06/2022

Peru

Peru

Me encanta

Entre para ver si aún lo producen en vista que lo tengo 7 años y nunca se pegó

Ventajas

No sé pega

Contras

Todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-06-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor

Fecha de uso 2020-06-06

30/01/2015

Peru

Peru

posee buenas caracteristicas pero le falta en cuanto diseño para limpiar cuando se llena de sarro

el problema es como sacar el sarrocuando se obtura los agujeros internos por donde entra el agua.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EcoCare GC3720/02 Plancha de vapor

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Avisos legales

  1. Hasta un 25% de ahorro energético basado en IEC 603311, en comparación con RI3320 en el ajuste máximo