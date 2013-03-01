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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2960/50

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día

Para obtener resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Con la nueva base SteamGlide, con una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antisarro, esta práctica plancha le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.

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Con suela SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • Vapor de 40 g/min; salid. vap. de 130 g

  • Base SteamGlide

  • Apagado de seguridad + antisarro

  • 2400 watts

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua

La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua.

Salida continua de vapor de hasta 40 g/min

Salida continua de vapor de hasta 40 g/min

La plancha a vapor de Philips con salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar todas las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de 130 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 130 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Imagen de VRS_PBTAWARD66

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