Descontinuado
GC2960/50
Máximo rendimiento, día tras día
Para obtener resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Con la nueva base SteamGlide, con una salida abundante de vapor continuo, y pastillas antisarro, esta práctica plancha le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad.
Vapor de 40 g/min; salid. vap. de 130 g
Base SteamGlide
Apagado de seguridad + antisarro
2400 watts
La potencia de 2400 W ofrece una salida de vapor abundante y continua.
La plancha a vapor de Philips con salida continua de vapor de hasta 40 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar todas las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor se puede utilizar para vapor vertical y arrugas difíciles.
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