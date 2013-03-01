Descontinuado
GC2920/70
Vapor de 35 g/min; golpe de 110 g
Base SteamGlide
Antisarro
2.200 watts
Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor de 110 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
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