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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2920/70

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día
Para unos resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Esta práctica plancha de vapor Philips le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.
Ver todos los beneficios

Plancha con base SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • Vapor de 35 g/min; golpe de 110 g

  • Base SteamGlide

  • Antisarro

  • 2.200 watts

Vapor potente para un planchado rápido

Vapor potente para un planchado rápido

Esta potente plancha se calienta rápidamente y mantiene temperaturas muy estables durante el planchado, lo que facilita la eliminación correcta de las arrugas.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de 110 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 110 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

El golpe de vapor de 110 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

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Premios

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