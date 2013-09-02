Descontinuado
GC2910/20
Vapor de 35 g/min; golpe de 100 g
Base SteamGlide
Antisarro
2100 watts
La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar las arrugas más difíciles
Premios
2.3
de 5
3
Opiniones
Luzclarita
02/09/2013
Argentina
Excelente!!!!
Muy buena Plancha!!. Excelente forma, comoda, desliza facilmente. Lo mas importane, deja la ropa muy ben plachada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron
nuria
20/12/2013
Argentina
la punta no plancha
la punta no plancha ni larga el vapor del modelo similar al cual remplazo en la argentina, como decimos aca, plancha a medio pelo, una atma era igual
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron
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nuria
18/08/2013
Argentina
este producto no tiene las caracteriticas que tenía el original
después que en la Argentina se prohibió la importación de algunos productos, esta plancha no se consiguió mas. luego de unos meses volvió al mercado, pero no es similar a la anterior, la GC4415, es peor. su punta no plancha como la anterior, y el vapor en vertical no es muy fuerte. se asemeja mas a GC2520 que a la GC4415. me senti defraudada y no estoy conforme. si sabía no la compraba
Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron
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