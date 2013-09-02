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  • Máximo rendimiento, día tras día
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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2910/20

2.3
| (3) Opiniones

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día
Para unos resultados perfectos día tras día, necesitas una plancha que nunca te falle. Esta práctica plancha de vapor Philips te ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.
Ver todos los beneficios

Plancha con base SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • Vapor de 35 g/min; golpe de 100 g

  • Base SteamGlide

  • Antisarro

  • 2100 watts

Salida de vapor abundante y constante

Salida de vapor abundante y constante

La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de 100 g para eliminar fácilmente las arrugas difíciles

Golpe de vapor de hasta 100 g para eliminar las arrugas más difíciles

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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2.3

de 5

3

Opiniones

4
3
2

02/09/2013

Argentina

Argentina

Excelente!!!!

Muy buena Plancha!!. Excelente forma, comoda, desliza facilmente. Lo mas importane, deja la ropa muy ben plachada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron

20/12/2013

Argentina

Argentina

la punta no plancha

la punta no plancha ni larga el vapor del modelo similar al cual remplazo en la argentina, como decimos aca, plancha a medio pelo, una atma era igual

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron

18/08/2013

Argentina

Argentina

este producto no tiene las caracteriticas que tenía el original

después que en la Argentina se prohibió la importación de algunos productos, esta plancha no se consiguió mas. luego de unos meses volvió al mercado, pero no es similar a la anterior, la GC4415, es peor. su punta no plancha como la anterior, y el vapor en vertical no es muy fuerte. se asemeja mas a GC2520 que a la GC4415. me senti defraudada y no estoy conforme. si sabía no la compraba

Esta reseña se realizó para PowerLife GC2910/02 Steam iron

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