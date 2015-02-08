Descontinuado
La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.
El golpe de vapor de 95 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Base duradera de acero inoxidable y con deslizamiento rápido.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
ÑANTIKA
08/02/2015
Peru
Mi plancha Philipps es un gran apoyo para avanzar pronto.
Mi plancha Philipps GC 2640 es un gran apoyo para avanzar pronto. Hace algunos años me quede sin servicio doméstico, y el pensar en planchar era un dolor de cabeza, pero tuve la suerte de encontrarla y desde esa vez, planchar es fácil y gracias al vapor y el regulador de tipo de tela los resultados son excelentes. Y sobre todo que es ligera y no me causa dolor en las muñecas. Gracias Philips por este producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC2640/03 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC2640/03 Plancha de vapor