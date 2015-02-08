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Descontinuado

Plancha de vapor

GC2640/03

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Simple, rápida y eficaz
Esta plancha ofrece una salida de vapor abundante de 95 g, 2100 W y sistema anticalcáreo activo doble para obtener los mejores resultados. Su mejor inversión.
Ver todos los beneficios

Rendimiento de vapor más duradero

Simple, rápida y eficaz

Salida de vapor abundante y constante

Salida de vapor abundante y constante

La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.

Golpe de vapor de hasta 95 g para eliminar las arrugas más difíciles

Golpe de vapor de hasta 95 g para eliminar las arrugas más difíciles

El golpe de vapor de 95 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Base duradera de acero inoxidable

Base duradera de acero inoxidable

Base duradera de acero inoxidable y con deslizamiento rápido.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

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1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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08/02/2015

Peru

Peru

Mi plancha Philipps es un gran apoyo para avanzar pronto.

Mi plancha Philipps GC 2640 es un gran apoyo para avanzar pronto. Hace algunos años me quede sin servicio doméstico, y el pensar en planchar era un dolor de cabeza, pero tuve la suerte de encontrarla y desde esa vez, planchar es fácil y gracias al vapor y el regulador de tipo de tela los resultados son excelentes. Y sobre todo que es ligera y no me causa dolor en las muñecas. Gracias Philips por este producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC2640/03 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC2640/03 Plancha de vapor

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