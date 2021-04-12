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Descontinuado

EasySpeed PlusPlancha de vapor

GC2145/20

4.4
| (17) Opiniones | 88% ha recomendado este producto

1 premio

Rápido de principio a fin
EasySpeed Plus acelera el planchado con potentes ráfagas de vapor para eliminar las arrugas difíciles, una suela de cerámica duradera para facilitar el deslizamiento y nuestro sistema antigoteo para evitar fugas. Estas son tres formas sencillas de acelerar el planchado.
Ver todos los beneficios

Acelera el planchado de tres formas

Rápido de principio a fin

  • 2100 W

  • Golpe de vapor de 110 g

  • 30 g/min de vapor continuo

  • Suela cerámica

2100 W para un calentamiento rápido

2100 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

Golpe de vapor de hasta 110 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Golpe de vapor de hasta 110 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes

Penetra con mayor profundidad en los tejidos para eliminar las arrugas rebeldes fácilmente.

Salida de vapor de hasta 30 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor de hasta 30 g/min para un rendimiento sólido y constante

Salida de vapor fuerte y constante para deshacerse de las arrugas más rápido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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4.4

de 5

17

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

3
2

12/04/2021

Argentina

Argentina

Estoy enamorada de mi plancha Philips

Desde hace años utilizo plancha a vapor. Tuve una marca Braun y esta es la segunda Philips. La anterior era sin cable y la ame durante todos los años que la utilice. Casi no la tuve que reparar. Esta la tengo desde hace casi 6 meses y la amo porque aunque tiene cable y extraño eso de la otra, esta calienta mas rapido, es mas liviana y plancha como los dioses. La otra hace mucho habia dejado de funcionar a vapor y la usaba en seco. La recomiendo. Es la mejor.

Ventajas

Es liviana calienta rapido y plancha muy bien

Contras

Tiene cable y podría funcionar sin cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor

18/08/2020

Argentina

Argentina

La plancha de vapor

Hace varios años que tengo una y la verdad es perfecta. Deja la ropa muy bien planchado con líneas definidas.

Ventajas

Me encanta el producto y la resistencia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto cumple con lo que promete

Super cómodo y liviano que hace mas facil la tarea, el tamaño es el adecuado

Ventajas

Diseño lindo y cómodo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed Plus GC2145/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

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