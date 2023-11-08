Golpe de vapor de hasta 100 g
Suela cerámica
Antigoteo
El depósito de agua extragrande de 220 ml reduce la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.
La función spray produce una bruma fina que humedece los tejidos de manera uniforme, lo que facilita el planchado de arrugas.
Premios
5.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Sin Sin
08/11/2023
Chile
Comprador verificado
El planchado queda muy bien
Liviana, deja las prendas bien estiradas. No se recalienta.
Ventajas
Fácil de usar.
Contras
Un sólo prblema: la carga de agua dura poco.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1750/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1750/20 Plancha de vapor
Sofia.
07/05/2021
Chile
Excelente producto
De muy buena calidad y funcionamiento, la recomiendo 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1740/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1740/20 Plancha de vapor
Que la gama anterior Comfort