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EasySpeedPlancha de vapor

GC1740/20

5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Fácil y eficaz
La plancha EasySpeed hace que su planchado sea fácil y eficaz con abundante vapor para eliminar las arrugas difíciles, con placa antiadherente para un fácil deslizamiento sobre todo tipo de tejidos y la función Calc Clean para un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

4 ajustes de vapor para obtener mejores resultados de planchado

Fácil y eficaz

  • Golpe de vapor de hasta 90 g

  • Base antiadherente

  • Antisarro

Orificio más ancho para un llenado de agua sencillo*

Orificio más ancho para un llenado de agua sencillo*

Depósito de agua de 220 ml para sesiones de planchado más largas

Depósito de agua de 220 ml para sesiones de planchado más largas

El depósito de agua extragrande de 220 ml reduce la frecuencia de rellenado para planchar más ropa de una sola vez.

Suela antiadherente para un deslizamiento fácil y rápido sobre toda tela

La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/11/2023

Chile

Chile

Comprador verificado

El planchado queda muy bien

Liviana, deja las prendas bien estiradas. No se recalienta.

Ventajas

Fácil de usar.

Contras

Un sólo prblema: la carga de agua dura poco.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1750/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1750/20 Plancha de vapor

07/05/2021

Chile

Chile

Excelente producto

De muy buena calidad y funcionamiento, la recomiendo 100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1740/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1740/20 Plancha de vapor

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