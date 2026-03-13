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Plancha de vapor

Descontinuado

Asistencia técnica

Plancha de vapor

GC1490/02

Plancha de vapor

Descontinuado

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Manuales y documentación

EU Declaration of conformity Philips Steam iron GC1490 - English (US)

  • PDF archivo, 25.3 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Steam iron - English (US)

  • PDF archivo, 383.6 kB
  • 13 March 2026

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