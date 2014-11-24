Descontinuado
GC1018/60
Vapor 20g/min
Base antiadherente
Antisarro
1800 watts
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
Esta plancha de vapor puede utilizarse con agua del grifo normal y el control deslizante para la limpieza de sarro facilita la eliminación de cualquier sarro acumulado de la plancha. Para mantener el rendimiento de su plancha de vapor Philips, debe utilizar esta función de limpieza de sarro una vez al mes cuando utilice agua del grifo normal.
La punta de esta plancha Philips es precisa en tres formas: tiene una punta afilada, una ranura para botones y un elegante diseño de la nariz. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, por ejemplo, alrededor de los botones o entre los pliegues.
Premios
Opiniones