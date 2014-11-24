Control deslizante Calc Clean para eliminar fácilmente el sarro de la plancha

Esta plancha de vapor puede utilizarse con agua del grifo normal y el control deslizante para la limpieza de sarro facilita la eliminación de cualquier sarro acumulado de la plancha. Para mantener el rendimiento de su plancha de vapor Philips, debe utilizar esta función de limpieza de sarro una vez al mes cuando utilice agua del grifo normal.