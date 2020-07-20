Descontinuado
Rapidez y eficacia garantizadas
Plancha de vapor con tres posiciones de vaporizador, suela de aluminio, función Calc-Clean y de spray integradas.
Base pulida
La plancha de vapor tiene una potencia de 1200 W y un depósito de agua de 150 ml
Salida de vapor continua de 15 g/min
Premios
4.9
de 5
7
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Santaluseña
20/07/2020
Argentina
El producto es muy cómodo de manejar
Elegí el producto por las funciones accesibles y fáciles de utilizar. Excelente relación entre precio y calidad del producto. Se lo recomiendo a las amas de casa y a los hombres .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2018-07-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2018-07-20
Indiii
19/07/2020
Argentina
Cuando no te gusta planchar esto te lo facilita
Práctica, cómoda, liviana, funciona realmente muy bien !
Ventajas
Lo práctica que es
Contras
Aún no lo he descubierto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-03-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-03-19
clodelva
18/07/2020
Argentina
simplemente lo necesario
Totalmente recomendada, básica, simple, liviana y super cómoda. No se necesita nada más.
Ventajas
liviana y anatómica
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-01-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1015/01 Plancha de vapor
Fecha de uso 2020-01-17