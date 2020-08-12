Descontinuado
Rapidez y eficacia garantizadas
Plancha a vapor con 3 posiciones, base de aluminio y función anti sarro integrada.
La luz indicadora se apaga cuando se alcanza la temperatura de planchado deseada.
La función Calc-Clean le permite enjuagar su plancha Philips para eliminar las partículas de sarro. Esto prolongará la vida útil de la plancha.
Base pulida
Premios
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
changa
12/08/2020
Argentina
Me encanta el producto
La amo! Me resulta súper cómoda y el planchado es más rápido
Ventajas
Cómoda
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-02-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-02-11
09/08/2020
Argentina
Muy buena plancha
Excelente, lo que más me gusto es que es muy cómoda a la hora de planchar
Ventajas
Liviana
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-04-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-04-09
Matu1
16/07/2020
Argentina
10 de 10
No tuve ningún problema con este producto muy buenaa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-03-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC1010/01 Plancha a vapor
Fecha de uso 2020-03-16