Descontinuado
FM32MP45D/00
Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte
Esta tarjeta de formato compacto Micro SDHC admite una capacidad de memoria de 32 GB con U1 UHS-I Clase 10 incluida. El producto incluye dos paquetes con adaptador.
32 GB
Clase 10
UHS-I
Pack de 2
Con la memoria de 32 GB puedes intercambiar, compartir y almacenar más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o computadora portátil.
Gracias al rendimiento de la Clase 10 y a las velocidades de transferencia rápida de esta tarjeta SDHC, ¡ya no tiene que esperar mucho tiempo para transferir sus datos!
1.0
de 5
1
Resumen
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Fecha de uso 2025-05-17
Esta reseña se realizó para FM32MP45D Tarjetas SDHC
Fecha de uso 2025-05-17