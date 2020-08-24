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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD170E/00

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para un uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 2.0

        • Paquete de 3

        Empaque cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el empaque y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos a alta velocidad reduce sustancialmente el irritante tiempo de espera al copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco duro de la computadora.

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia técnica para este producto

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        Opiniones

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