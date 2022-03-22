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  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días
  • Diseñada para funcionar todos los días

Serie 5000Plancha de vapor

DST5020/20

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto
Diseñada para funcionar todos los días
Para obtener excelentes resultados todos los días, necesitas una plancha que nunca lo decepcione. Con la suela SteamGlide Plus antirayones, la salida de vapor altamente constante y la función Calc-Clean integrada, esta plancha de alta calidad le ofrece un rendimiento duradero.
Ver todos los beneficios

La suela SteamGlide Plus dura 4 veces más*

Diseñada para funcionar todos los días

  • 2400 W de potencia

  • 40 g/min de vapor continuo

  • Golpe de vapor de 180 g

  • SteamGlide Plus

2400 W para un calentamiento rápido

2400 W para un calentamiento rápido

Ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento potente.

La suela resistente a los rayones ofrece un buen deslizamiento

La suela resistente a los rayones ofrece un buen deslizamiento

Nuestra suela SteamGlide Plus especial se desliza suavemente sobre cualquier tela. También es antiadherente, resistente a los rayones y fácil de limpiar.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

Nuestro sistema antigoteo le permite planchar con confianza telas delicadas a temperaturas bajas. No hay necesidad de preocuparse por las gotas de agua que causan manchas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

22/03/2022

Chile

Chile

Empleado de Philips

Fantastica!!

[Employee of philipsglobal] Amo esta plancha se desliza de forma increible en la ropa, me facilita mucho el planchado

Ventajas

liviana y es tan suave

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5020/20 Plancha de vapor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Serie 5000 DST5020/20 Plancha de vapor

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Avisos legales

  1. Probada en comparación con una suela antiadherente de Philips