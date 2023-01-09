DLP9520C/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con gran capacidad de 10,000 mAh. Carga rápida PD y QC 3.0 USB A y USB C para cargar tu dispositivo más reciente. Salida de carga inalámbrica de 15 W. Puedes cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, con indicador numérico del nivel de carga.
10,000 mAh
Puertos de carga USB-A y USB-C
Carga inalámbrica Qi
QC 3.0 y PD
Carga tu teléfono móvil con carga inalámbrica rápida de 15 W.
La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo coloca los dispositivos en la base y disfruta de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.
Pantalla LCD para indicar el estado de encendido
Opiniones