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  • Cargador portátil delgado y potente
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Batería portátil USB

DLP9520C/00

Cargador portátil delgado y potente

Batería segura de polímero de litio con gran capacidad de 10,000 mAh. Carga rápida PD y QC 3.0 USB A y USB C para cargar tu dispositivo más reciente. Salida de carga inalámbrica de 15 W. Puedes cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, con indicador numérico del nivel de carga.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10,000 mAh

  • Puertos de carga USB-A y USB-C

  • Carga inalámbrica Qi

  • QC 3.0 y PD

Carga inalámbrica rápida de 15 W

Carga tu teléfono móvil con carga inalámbrica rápida de 15 W.

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo coloca los dispositivos en la base y disfruta de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Pantalla LCD para indicar el estado de encendido

Pantalla LCD para indicar el estado de encendido

Especificaciones técnicas

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