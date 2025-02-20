Desbloqueo sin contacto para un acceso instantáneo

El reconocimiento de la vena de la mano utiliza luz infrarroja cercana para detectar la hemoglobina en el flujo sanguíneo, lo que captura imágenes precisas para un desbloqueo seguro a través de la comparación de la vena de la mano. Con el reconocimiento en vivo, es preciso, seguro y sin contacto, y trata temas como huellas dactilares superficiales y piel seca. Ideal para toda la familia.