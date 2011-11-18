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Software y controladores

Historial de firmware

  • versión: 45
  • PDF archivo, 53.9 kB
  • 18 November 2011

Actualización de software

  • versión: 45
  • ZIP archivo, 358.4 kB
  • 31 October 2011

Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 17 November 2023

Manual del usuario

  • PDF archivo, 7.2 MB
  • 24 November 2023

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