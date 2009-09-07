Descontinuado
DCM580/12
Altavoces torre
Disfruta de un sonido más amplio y envolvente con el sistema de base DCM580 de Philips. El diseño de la torre admite iPhone/iPod, CD y dispositivos USB. La tecnología LivingSound distribuye el sonido uniformemente por toda la habitación para disfrutar de una experiencia acústica perfecta.
RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.
Sistema de altavoces 4.1 con subwoofer integrado.
La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.
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