Potencia de salida total de 140 W RMS

RMS, del inglés Root Mean Square, se utiliza para medir la potencia del audio, o más específicamente, la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un altavoz y se calcula en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el altavoz.