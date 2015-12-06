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Descontinuado

Altavoz portátil inalámbrico

BT100W/00

3.5

| (19) Opiniones

Lleva tus canciones contigo

El tamaño compacto para que puedas llevarlo a cualquier parte cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevas dentro.

Ver todos los beneficios

Lleva tus canciones contigo

  • Bluetooth®

  • Micrófono integrado para llamadas

  • Batería recargable

  • 2 W

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar

Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier lugar

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

19

Opiniones

06/12/2015

Peru

Peru

es buenazo simple y muy buen rendimiento

es bueno simple tiene buen rendimiento buenazo no creo que se puede mejorar mas de lo que en muy bien al creador del equipo se lo recomiendo a todo el mundo muchas gracias!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico

31/08/2018

España

España

BUEN PRODUCTO

Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico

15/11/2015

España

España

Excepcional

He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

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Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico

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