Descontinuado
BT100W/00
Lleva tus canciones contigo
El tamaño compacto para que puedas llevarlo a cualquier parte cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevas dentro.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
2 W
Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
3.5
de 5
19
Opiniones
Gianlo478
06/12/2015
Peru
es buenazo simple y muy buen rendimiento
es bueno simple tiene buen rendimiento buenazo no creo que se puede mejorar mas de lo que en muy bien al creador del equipo se lo recomiendo a todo el mundo muchas gracias!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico
JOSE1968
31/08/2018
España
BUEN PRODUCTO
Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
thierry1990
15/11/2015
España
Excepcional
He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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