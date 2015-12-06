Descontinuado
BT100A/00
Lleva tus canciones contigo
El tamaño compacto para que puedas llevarlo a cualquier parte cuenta con un sonido excepcional y una amplia variedad de colores. Junto con la transmisión inalámbrica por Bluetooth integrada, el BT100 es ideal para el trotamundos adicto a la moda que llevas dentro.
Bluetooth®
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable
2 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
3.5
de 5
19
Opiniones
Gianlo478
06/12/2015
Peru
es buenazo simple y muy buen rendimiento
es bueno simple tiene buen rendimiento buenazo no creo que se puede mejorar mas de lo que en muy bien al creador del equipo se lo recomiendo a todo el mundo muchas gracias!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100B Altavoz portátil inalámbrico
JOSE1968
31/08/2018
España
BUEN PRODUCTO
Este altavoz, cumple su función a la perfección y con una buena calidad de sonido y con un alcance muy bueno. Es pequeño y muy manejable, fácil de usar. Estoy muy contento con la compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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thierry1990
15/11/2015
España
Excepcional
He comprado esta tarde este altavoz, y me encanta. Tiene una potencia envidiable por su reducido tamaño, y una calidad muy buena. La autonomía es muy buena, y su diseño moderno y compacto me gusta mucho. Su fácil conectividad por bluetooth, lo hace un aparato fácil de manejo y con un alcance muy bueno, también teniendo conexión por cable, para no aumentar el consumo de su batería. Una compra de la cual no me arrepiento. 9/10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT100W Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
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