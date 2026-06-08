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Afeitadoras Corporales
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Bodygroom series 1000 afeitadora corporal
Descontinuado
Asistencia técnica
BG1024/16
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿En qué zonas puedo utilizar la afeitadora Philips?
ShaversCepillo de limpieza
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
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