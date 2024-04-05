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Descontinuado

Bodygroom series 1000afeitadora corporal

BG1024/16

3.3
| (87) Opiniones
Recorta el vello corporal y protege la piel
La serie 1000 está diseñada específicamente para el cuerpo, a diferencia de otras herramientas manuales o eléctricas fabricadas para el rostro. Cuenta con un exclusivo sistema para proteger la piel y un diseño compacto, ideal para usarla en áreas sensibles y pequeñas, o para llevarla de viaje.
Ver todos los beneficios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Incluso en las zonas sensibles

Recorta el vello corporal y protege la piel

  • Sistema de protección de la piel

  • 1 peine recortador extraíble, 3 mm

  • Incluye 1 pila AA

  • Cable de ducha

Protege mientras recortas

Protege mientras recortas

El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.

Recorta el vello en todas las direcciones

Recorta el vello en todas las direcciones

Corta el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine recortador de 3 mm. Se recomienda recorte previo para el vello más grueso.

Hasta 2 meses de energía para recortar

Hasta 2 meses de energía para recortar

Con este producto compacto y eficiente, obtendrás hasta 2 meses de energía para recortar con una sola batería alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar según el tipo de vello y la frecuencia de grooming.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 5

87

Opiniones

05/04/2024

España

España

La mejor afeitadora corporal fabricada por Philips

Es un magnífico producto. Se puede mojar y recorta de maravilla todo el cuerpo. Pero olvidaros, ya no se fabrica. Los compré la primera vez en el año 2014 y los volvía comprar sabiendo que los dejarían de fabricar y empeorar con nuevas versiones, así que por el precio compramos 4

Ventajas

Impermeable, corte Bi-direccional para todo el cuerpo incluido partes íntimas y muy fácil de limpiar

Contras

Aunque es con batería AA dura meses con una pila alcalina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

02/01/2022

España

España

Comprador verificado

Buen producto.

Muy buen producto, la única pega es el peine extraible que es algo frágil. He querido reponerlo pero el costo es algo alto al sumarle el envío.

Ventajas

La maquina funciona muy bien, buena relación costo, calidad, beneficio

Contras

El peine extraible es algo frágil y reponerlo es costoso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

20/12/2021

España

España

Muy buena relaciona calidad precio

Los productos Philips me han dado siempre muy buenos resultados tienen muy buena relaciona de calidad y precio. Es perfecto para las zonas intimas, ni tirones ni irritaciones. me encanta.

Ventajas

Deja la zona sin ni un pelo y aunque repases la zona varias veces no hay irritaciones.

Contras

Gasta la Pila con rapidez

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 