Descontinuado
BG1024/16
Sistema de protección de la piel
1 peine recortador extraíble, 3 mm
Incluye 1 pila AA
Cable de ducha
El exclusivo sistema de protección de la piel protege aun las zonas más sensibles del cuerpo, lo que permite recortar cómodamente el vello incluso a 0,5 mm y sin contacto directo entre el borde afilado de las cuchillas y la piel.
Corta el vello que crece en cualquier dirección con el recortador bidireccional y el peine recortador de 3 mm. Se recomienda recorte previo para el vello más grueso.
Con este producto compacto y eficiente, obtendrás hasta 2 meses de energía para recortar con una sola batería alcalina AA de Philips. El tiempo de funcionamiento puede variar según el tipo de vello y la frecuencia de grooming.
3.3
de 5
87
Opiniones
ANMAVIHER
05/04/2024
España
La mejor afeitadora corporal fabricada por Philips
Es un magnífico producto. Se puede mojar y recorta de maravilla todo el cuerpo. Pero olvidaros, ya no se fabrica. Los compré la primera vez en el año 2014 y los volvía comprar sabiendo que los dejarían de fabricar y empeorar con nuevas versiones, así que por el precio compramos 4
Ventajas
Impermeable, corte Bi-direccional para todo el cuerpo incluido partes íntimas y muy fácil de limpiar
Contras
Aunque es con batería AA dura meses con una pila alcalina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Perezjp
02/01/2022
España
Comprador verificado
Buen producto.
Muy buen producto, la única pega es el peine extraible que es algo frágil. He querido reponerlo pero el costo es algo alto al sumarle el envío.
Ventajas
La maquina funciona muy bien, buena relación costo, calidad, beneficio
Contras
El peine extraible es algo frágil y reponerlo es costoso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Pi 314
20/12/2021
España
Parte de la promoción
Muy buena relaciona calidad precio
Los productos Philips me han dado siempre muy buenos resultados tienen muy buena relaciona de calidad y precio. Es perfecto para las zonas intimas, ni tirones ni irritaciones. me encanta.
Ventajas
Deja la zona sin ni un pelo y aunque repases la zona varias veces no hay irritaciones.
Contras
Gasta la Pila con rapidez
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.